Калилов и Найманбаев подерутся за титул лиги Octagon

Лига Octagon объявила о титульном поединке, который состоится 24 марта в Алматы.

В битве за вакантный пояс в полулегком весе сойдутся 23-летний Шермурат Калилов (3-0) и 35-летний Самбет Найманбаев (4-4).

Калилов, представляющий столичную команду «TakhtayTeam» из трех боев два провел в лиге, один из которых завершил досрочно. Самбет может похвастаться опытом выступления в американской лиге ROC. В Octagon идет на серии из 3 побед, 2 из которых досрочно.

Ранее титул принадлежал Денису Муцнеку, который освободил пояс.

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