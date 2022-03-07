Гойти Дазаев возвращается в октагон

После поражения в бою за титул AMC Fight Night казахстанский боец Гойти Дазаев(10-3-1) готов вернуться в октагон.

Его соперником станет россиянин Олег Косинов (11-5). Бой пройдёт в Астрахани 25 марта.

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