Алиби Идрис проведет защиту титула в Нур-Султане

Чемпион лиги NAIZA в наилегчайшем весе Алиби Идрис проведет защиту своего титула 26 марта на турнире Naiza 38, который состоится в Нур-Султане.

Его соперником станет россиянин Джохар Ескиев.

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