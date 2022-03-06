Мария Агапова проиграла Мороз удушающим

Казахстанка Мария Агапова проиграла украинке Марине Мороз.

Представительница Украины сделала ставку на борьбу и это принесло свои плоды во втором раунде, когда Мороз заставила постучать Агапову.

Теперь у Марии рекорд в UFC 2-2.

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