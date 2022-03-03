Победитель гран-при Alash Pride подерется с непобежденным россиянином

Казахстанский боец ММА, победитель гран-при Alash Pride в 66 кг Бакдос Олжабай (9-2) проведет следующий бой на турнире лиги в Актобе.

Его соперником станет непобежденный россиянин Магомед Алиев (4-0).

Турнир пройдет 20 марта.

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