Бой Жумана Жумабекова с корейцем Суеном отменен

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков должен был вернуться в октагон 5 марта боем с корейцем Ю Суеном на турнире NAIZA37

Но бой отменен в связи с тем, что Ю сдал положительный тест на COVID-19 при вылете из Южной Кореи.

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