Опытный российский файтер выступит на турнире Naiza 37

У казахстанского тяжа Сергея Зубкова сменился соперник. Вместо кыргыза Чомонова на бой выйдет опытный боец из России Илья Гуненко (10-12).

Свой последний бой россиянин провел в AMC FIGHT NIGHT в 2021 году, проиграв решением. Ранее выступал в RCC, Tech Krep, ACB и ряде других российских промоушенов. Во время паузы успел дебютировать в поп-ММА, однако потерпел поражение.

Бой пройдёт 5 марта на Naiza 37 в Алматы.

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