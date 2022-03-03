Казахстанец Забитов узнал дату и соперника по бою в UAE Warriors

Казахстанский боец ММА Таксим Забитов свой третий бой в лиге UAE Warriors проведет 26 марта.

В этот день он разделит октагон с представителем Кыргызстана Нуржаманом Ешбаевым.

Об этом сообщила страница клуба Arlan MMA

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина