«Мактаарал» и «Ордабасы» допущены к участию в КПЛ

2 марта состоялось заседание Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола.

Комиссией принято решение:

Выдать условно ФК «Мактаарал», ФК «Ордабасы» Сертификат на участие в OLIMPBET-Чемпионате РК по футболу и OLIMBPET-Кубке РК сезона 2022 года в связи с выполнением основных обязательных требований, указанных в решении Комиссии от 9 февраля 2022 года. При этом клубам необходимо в указанный в решении Комиссии срок устранить оставшиеся замечания.

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