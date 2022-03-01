Советник президента УЕФА Климент: «Огромное спасибо экс-президенту КФФ Джаксыбекову. Он принял футбол в сложный период и за время во главе федерации было сделано многое для развития футбола»

Советник президента УЕФА Александра Чеферина по национальным ассоциациям Йозеф Климент поделился своими впечатлениями после избрания нового президента Адилета Барменкулова.

– Я много разговаривал с делегатами от региональных федераций, которые и принимали участие в голосовании, они оценили тот факт, что это были настоящие демократические выборы. Это очень позитивный аспект. Кандидаты провели презентации своих программ, они все предложили новые идеи. Мне понравилась программа победителя. Он говорил, что хочет повысить уровень футбола в стране, однако он трезво понимает, что это не работа одного дня. У него программа на 12 лет, нужно выстроить систематическую работу и результаты пойдут. Мы с ним поговорили после конференции, УЕФА готов помогать федерации, только нужны новые импульсы, новые идеи.

– Как в УЕФА отреагировали на тот факт, что после долгих лет у руля КФФ ушел Адильбек Джаксыбеков, и будет новое руководство?

– Я уже говорил на конференции – огромное спасибо уже бывшему президенту КФФ Адильбеку Джаксыбекову. Он принял футбол в сложный период и за время во главе федерации было сделано многое для развития футбола. Вашей сборной не повезло с группой в последней квалификации, но хорошие результаты и сборной по футболу, клубов в еврокубках, сборной по футзалу являются главным показателем успешности работы КФФ при Джаксыбекове и его команде. Что касается изменения в руководстве, мы принимаем это, как факт. У нас 55 федераций и у каждой свои особенности. У одной президент сохраняется 20 лет, у другой менеджмент меняется каждый второй год.

То, что президент продолжает работу более 10 лет – это не значит, что есть диктатура, в большинстве случаев это показывает, что ситуация стабильная, ведется работа. Например, в пятницу я был на конференции в Словакии, и президент, с которым мы работаем 9-10 лет вместе –выиграл. Он был единственным кандидатом и был переизбран на четвертый период. Ситуация в футболе Словакии постепенно меняется в лучшую сторону, собрана команда профессионалов, так что работа идет.

У вас новый президент сейчас, при котором казахстанский футбол продолжит поступательное движение вперед. Адилет Барменкулов заявляет, что окончательная цель его программы – это выступление национальной сборной Казахстана на крупном турнире. Это правильная цель, нужно всегда ставить амбициозную задачу, но чтобы ее достигнуть, нужно много работать. Я повторюсь, УЕФА рядом, и мы готовы помогать в работе.

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