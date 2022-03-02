Смаков после поражения Лория на выборах президента КФФ: «Без дела не останемся»

Самат Смаков после поражения Давида Лория на выборах президента КФФ рассказал о планах на будущее.

– Без дела не останемся. Будем реализовывать свои планы по развитию футбола в других направлениях, местах и проектах. Наметки есть, работы на всех хватит, футбол – это наша тема. Повторюсь, страшного ничего не произошло. Есть лишь непонимание того, какими подлыми могут быть некоторые люди.

Но мы тверды решимости и дальше работать на благо футбола, как бы пафосно это не звучало. Других вариантов быть не может. Хватит ждать, что придет кто-то и все устроит. Самим надо брать инициативу в свои руки. А чего бояться? Иначе мы завтра потеряем всех болельщиков. Вы разве не видите, что они тоже сильно разочарованы нашим футболом? Их ведь не обманешь, они все видят. Видят все процессы, видят кошмар в судействе, в инфраструктуре. Развития нет, поэтому им становится неинтересно. А если не будет болельщиков у футбола, то о какой его коммерциализации может идти речь? Так и будем ходить с протянутой рукой у акиматов, рассчитывать, что государство поможет.

– А вы намерены сосредоточиться на тренерской карьере или же менеджерской?

– Ни одну из дверей для себя не закрываю. Но пока мне хотелось бы еще больше опыта получить именно в тренерском направлении. Прошедший сезон был сложным для «Ордабасы», но лично я для себя получил большую выгоду с точки зрения знаний.

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