Вице-министр культуры и спорта РК Жарасбаев: «Мы не дадим воровать деньги на спорт и будем за этим следить»

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Серик Жарасбаев прокомментировал вопрос коррупции в сфере спорта.

— Мы совместно с Национальным олимпийским комитетом и Агентством по противодействию коррупции разработали часть мероприятий. Во избежание коррупции средства напрямую перечисляются спортсменам на расчетный счет. Безналичные переводы мы успешно реализовали. У главного тренера стоит задача по подготовке к соревнованию, денег он касаться не должен.

Сейчас работают новые люди. Мы не дадим им воровать и будем за этим следить. Сейчас мы разрабатываем две программы «Милан-2026» и «Париж-2024».

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев сообщил, что проведет большое совещание по итогам Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По его словам, будут сделаны конкретные выводы, в том числе приняты определенные кадровые решения.

Напомним, у казахстанской сборной нет ни одной медали с Олимпиады в Пекине.

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