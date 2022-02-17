Государство не будет финансировать НОК Казахстана для подготовки спортсменов к соревнованиям

Комитет по делам спорта и физической культуры досрочно расторгает договор с Национальным олимпийским комитетом Казахстана с 1 апреля.

Согласно поручению президента Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта больше не будет финансировать олимпийский комитет для подготовки спортсменов к соревнованиям.

При этом, до 1 апреля все расходы по фонду оплаты труда, в том числе оплату по контракту, аренду офисов и склада, банковские услуги, сервисные услуги федерации, выездные мероприятия, согласно спортивному и финансовому календарю за январь-март этого года будут возмещены. Остальные расходы приниматься к финансированию не будут.

«На сегодняшний день Комитетом в рамках исполнения Договора перечислено авансом 800 млн тенге, остальные расходы возместят после получения акта выполненных работ», — сообщается в уведомлении.

Пресс-служба Комитета по делам спорта эту информацию подтверждает, однако в НОК ее не смогли подтвердить или опровергнуть.

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