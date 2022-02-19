Нуржан Акишев назвал дату возвращения в октагон

Казахстанский боец ММА Нуржан Акишев(8-3), отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram, озвучил дату возвращения в октагон.

«Буйырса, в следующем месяце», – написал «Бизон».

Стоит отметить, что Акишев выступал в одной из сильнейших лиг Азии Brave, где потерпел два поражения. Однако в последнем бою в рамках лиги Octagon закрыл свою серию досрочной победой над Чередниченко, задушив его в первом раунде.

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