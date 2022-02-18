Стали известны подробности ранений казахстанского бойца ММА Дюсембаева в Москве

Казахский боец Багдат Дюсембаев рассказал о произошедшем.

Вчера у него произошёл конфликт с охраной одного из фитнес-клубов. В результате чего в него шесть раз выстрелили из травматического оружия.

Дюсембаев был госпитализирован.

«Я говорю: давай не будешь возмущаться, мозги друг другу трепать не будем. Отошел, сейчас разберемся. Через пять минут выходит, зашел куда-то, обратно вышел... Он пистолет достал и заряжает», – рассказал боец.

Боец признался, что не мог предположить, что охранник откроет стрельбу, поскольку никто никому не угрожал.

«Много же таких, показывают, пугают, вверх стреляют. Я думал, пугать будет. Ничего не спросил, не говорил. И тут начал палить», – заявил боец.

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