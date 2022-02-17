Cаят Абдрахманов назвал секрет успеха Шавката Рахмонова: «У него прирожденный талант»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью «Ушатайке» раскрыл секрет успеха казахстанского бойца Шавката Рахмонова:

«У нас первое знакомство с Шавкатом было онлайн, мы сначала начали общение и сотрудничество через интернет. Он очень спокойный, хладнокровный человек, у него прирожденный талант к боям. Быть бойцом – это его призвание. У него хорошо развиты инстинкты, он практически всегда принимает правильные решения в поединке»

А также ответил на вопрос о возможности выхода Рахмонова на коротком уведомлении и сроках его возвращения в октагон:

«Шавкат не тот человек, который будет выходить на коротком уведомлении. Он тот человек, который серьезно относится к своей подготовке, поэтому сейчас план, чтобы он выступил в конце июня – июле, и от этого плана мы не будем пока отклоняться»

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