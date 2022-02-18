Казахстанский конькобежец Кузин: «Хотел бы извиниться перед народом Казахстана. Это был мой последний старт»

33-летний казахстанский конькобежец Денис Кузин объявил о завершении карьеры после выступления на дистанции в 1000 метров (1:10.077, 23-е место из 30).

– Никаких комментариев у меня нет. Единственное, я хотел бы извиниться перед всем народом Казахстана, перед всеми друзьями, знакомыми, перед теми, кто сегодня болел за меня и поддерживал. Сказать честно, не знаю, что произошло на дистанции, почему показал такой результат. Нет оправданий. Знаю одно, что выступил очень плохо. Особенно для своего последнего старта в карьере. Были планы закончить карьеру на чемпионате мира по спринтерскому многоборью. Но, если судить по сегодняшнему бегу, это был мой последний старт.

Сложно говорить, что будет дальше. Необходимо закончить, смотреть на перспективы. Страшно. 23 года в спорте – мало что умеешь. Буду смотреть, что делать дальше

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