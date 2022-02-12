Олимпиада-2022. Германия лидирует в медальном зачете, Казахстан без медалей

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германии, Казахстан пока без медалей.
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Германия – 8-5-1 (14)
2. Норвегия – 8-3-6 (17)
3. США – 5-5-2 (11)
4. Нидерланды – 5-4-1 (10)
5. Швеция – 5-2-3 (10)
6. Австрия – 4-6-4 (14)
7. Китай – 4-3-1 (8)
8. Россия – 3-4-6 (13)
9. Италия – 2-5-4 (11)
10. Япония – 2-3-5 (10)
11. Словения – 2-1-2 (5)
12. Швейцария – 2-0-5 (7)
13. Франция – 1-6-0 (7)
14. Канада – 1-4-8 (13)
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