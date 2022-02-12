Олимпиада-2022. Германия лидирует в медальном зачете, Казахстан без медалей

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германии, Казахстан пока без медалей.

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Германия – 8-5-1 (14)

2. Норвегия – 8-3-6 (17)

3. США – 5-5-2 (11)

4. Нидерланды – 5-4-1 (10)

5. Швеция – 5-2-3 (10)

6. Австрия – 4-6-4 (14)

7. Китай – 4-3-1 (8)

8. Россия – 3-4-6 (13)

9. Италия – 2-5-4 (11)



10. Япония – 2-3-5 (10)

11. Словения – 2-1-2 (5)

12. Швейцария – 2-0-5 (7)

13. Франция – 1-6-0 (7)

14. Канада – 1-4-8 (13)

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