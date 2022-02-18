Олимпиада-2022. Казахстанские конькобежцы Морозов и Кузин завершили выступления

Казахстанские конькобежцы Дмитрий Морозов и Денис Кузин завершили выступления на Олимпиаде-2022.

На дистанции в 1000 метров Морозов показал 17-й результат из 30 (1:09.61), а Кузин – 23-й (1:10.077).

Денис Кузин объявил о завершении карьеры.

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