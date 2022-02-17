Боец лиги PFL оценила борьбу Марии Агаповой

Боец лиги PFL австралийца Генах Фабиан (4-2) является спарринг партнером казахстанки Марии Агаповой, которая готовится к бою в UFC против Марины Мороз.

«Крепкая борьба была сегодня вечером! Мария, разбей следующую соперницу», – написала австралийка на своей странице в Instagram, разместив совместную фотографию с Марией.

Агапова – Мороз бой состоится 5 марта в Лас-Вегасе.

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