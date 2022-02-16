Мария Агапова о бое с Мариной Мороз: «Возможно ли примирение? Нет»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова в интервью Metaratings.ru рассказала, что не пыталась разрешить на словах конфликт с украинкой Мариной Мороз и намерена наказать ее в октагоне:

«Я, уже занимаясь с ней в одном зале, поняла, что Марина – подлый и токсичный человек. В последние дни, когда я занималась в АТТ, я даже с ней не здоровалась, и она ничего мне не говорила, опускала глазки. Она знала, что нога у меня скоро заживет, и я в спарринги выйду и ей наваляю. С такими людьми не о чем разговаривать. Таких нужно только жестоко наказывать. Возможно ли примирение? Нет. Если человек однажды меня подставил, второго шанса я не даю. Жизнь научила»

Поединок между Марией Агаповой и Мариной Мороз должен состояться в рамках турнира UFC 272, который пройдет 5 марта этого года в Лас-Вегасе.

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