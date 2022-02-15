Мария Агапова проведет последний этап подготовки в Лас-Вегасе

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Казахстанка Мария Агапова, выступающая в UFC перед своим четвертым боем в лиге, прилетела в Лас-Вегас, где и завершит тренировочный лагерь.

Агапова 5 марта проведет поединок против украинки Марины Мороз, с которой у нее личный конфликт на почве критики со стороны Мороз.

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