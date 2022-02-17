Кандидат в президенты КФФ Джарылкасинов: «Моя мечта – построить по одной добротной арене в каждой области нашей страны»

Президент Лиги любителей футбола (ЛЛФ) и кандидат в президенты КФФ Ерлан Джарилкасинов коротко рассказал о своей предвыборной компании.

– Конечно, мягко говоря, меня совсем не устраивает нынешняя инфраструктура казахстанского футбола. Все познается в сравнении, и после того, как я побывал на многих больших стадионах Европы, говорю это с твердой убежденностью. Моя мечта – построить по одной добротной арене в каждой области нашей страны.

Еще хочется улучшить отношения с болельщиками, а именно активно привлекать их на игры клубов. Не секрет, что с посещаемостью в КПЛ у нас есть проблемы, и некоторые клубы, дабы заинтересовать фан-движения, дают им денег. Это неправильно, так не должно быть. Это одно из проявлений коррупции, которую мы должны искоренять. Рука дающего, рука берущего и рука посредника портят казахстанский футбол, и мы хотим, наконец-то покончить со всем этим.

У меня есть собственная предвыборная программа «5 причин», в которой я описал свое видение ситуации относительно инфраструктуры, коррупции, фанатской базы и других административно-хозяйственных вопросов. Хочу перенести свой опыт в любителях и сделать новый качественный рывок. Нужно просто работать.

Хочется немного внимания уделить и футзалу. Как вы знаете, во внутреннем чемпионате играют всего лишь девять команд, поэтому, считаю, что нужно увеличивать количество участников, чтобы улучшать конкурентную среду и качество их подготовки. Предлагаю разбить футзал на несколько лиг – первую, вторую и высшую, и рассматривать вопрос о членских взносах исходя из каждой конкретной ситуации.

Считаю, что федерация футбола должна взять под опеку любительскую лигу и каждую команду в городе, а не просто выставлять на матчи арбитров и смотреть на итоговую таблицу. Тогда зачем она нам вообще нужна? У нас же команды спонсируют себя – покупают экипировки, решают вопросы с гостиницами и аренами. То есть никакой помощи от КФФ нет. Так не должно быть. Задача игроков – выходить и играть, а не заниматься этим. Если получится, хотим многое изменить.

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