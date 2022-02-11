Джаксыбеков отказался участвовать в выборах президента КФФ, пять кандидатов зарегистрированы

Состоялось заседание Избирательного комитета КФФ.
Были зарегистрированы следующие кандидаты для участия в предстоящих выборах президента федерации:
- Барменкулов Адилет Назарбаевич – член Исполкома КФФ, советник президент ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола»;
- Джарылкасинов Ерлан Еркинбекович – председатель ОО «Казахстанская Лига Любителей Футбола;
- Каниев Берік Сералыұлы – член Исполкома КФФ, председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»;
- Лория Давид Григорьевич – президент ОЮЛ Ассоциация Федерация футбола г. Нур-Султан;
- Оразбеков Кайрат Айтмолдаевич – член Исполкома КФФ, президент АФК «Кайрат».
Кандидатура действующего президента федерации Адильбека Джаксыбекова не была зарегистрирована в связи с отказом от участия в выборах.
Выборы состоятся 28 февраля 2022 года на конференции КФФ.
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