Джаксыбеков отказался участвовать в выборах президента КФФ, пять кандидатов зарегистрированы

Состоялось заседание Избирательного комитета КФФ.

Были зарегистрированы следующие кандидаты для участия в предстоящих выборах президента федерации:

Барменкулов Адилет Назарбаевич – член Исполкома КФФ, советник президент ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола»;

Джарылкасинов Ерлан Еркинбекович – председатель ОО «Казахстанская Лига Любителей Футбола;

Каниев Берік Сералыұлы – член Исполкома КФФ, председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»;

Лория Давид Григорьевич – президент ОЮЛ Ассоциация Федерация футбола г. Нур-Султан;

Оразбеков Кайрат Айтмолдаевич – член Исполкома КФФ, президент АФК «Кайрат».

Кандидатура действующего президента федерации Адильбека Джаксыбекова не была зарегистрирована в связи с отказом от участия в выборах.

Выборы состоятся 28 февраля 2022 года на конференции КФФ.

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