Генсек КФФ Айтхожин: «Выборы президента согласно требованиям Устава КФФ пройдут путем тайного голосования»

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Азамат Айтхожин рассказал о предстоящих выборах на должность президента КФФ:

«Очередная Выборная XXI Конференция КФФ состоится 28 февраля 2022 года в городе Нур-Султан.

7-го февраля истек срок подачи заявок на выдвижение кандидатов от членов КФФ. Затем согласно Избирательному регламенту КФФ все поступившие документы были переданы на рассмотрение Избирательному комитету. 10-го февраля на заседании Избирательного комитета были зарегистрированы кандидаты для участия в выборах на пост президента КФФ.

Выборы президента согласно требованиям Устава КФФ пройдут путем тайного голосования. Каждый член КФФ имеет один голос. Для победы в выборах кандидату необходимо набрать большинство голосов (половина голосов плюс один). В случае, если ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов в первом туре голосования, будет назначен второй тур. Во втором туре голосования примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Для победы во втором туре голосования необходимо набрать большинство голосов.

В работе Конференции примут участие делегаты от членов ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола», а также члены Исполнительного комитета КФФ. По традиции мы пригласим на Конференцию наших коллег из ФИФА и УЕФА, которые выступят в качестве наблюдателей от международного футбольного сообщества».

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