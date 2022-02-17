Кайрат Боранбаев: «Новый стадион в Алматы? Построю»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram пообещал построить стадион в Алматы.

Один из пользователей социальной сети написал, что было бы хорошо построить стадион. На что Боранбаев ответил пользователю: «построю».

Напомним, в 2018 году Кайрат Боранбаев представил проект нового стадиона клуба. Однако прошло уже 4 года, а строительства стадиона так и нет.

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