Кайрат Боранбаев: «Новый стадион в Алматы? Построю»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram пообещал построить стадион в Алматы.
Один из пользователей социальной сети написал, что было бы хорошо построить стадион. На что Боранбаев ответил пользователю: «построю».
Напомним, в 2018 году Кайрат Боранбаев представил проект нового стадиона клуба. Однако прошло уже 4 года, а строительства стадиона так и нет.
Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного
Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста
Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут