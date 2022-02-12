Чемпионский титул лиги Octagon разыграют Елеген и Габидуллин

Пояс временного чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе будет разыгран на турнире в Алматы 4 марта.

В рамках главного боя сойдутся два казахстанских файтера Досбол Елеген (6-4) и Алишер Габдуллин (9-3).

Титул чемпиона в данном весе принадлежит Дамиру Толенову, который продолжает восстановление после операции.

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