Жумагулов поделился ближайшими планами: «Тренироваться в Тайланде, о поединке ничего не известно»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram поделился ближайшими планами:

«Тренировки проходят каждый день, пока в Актобе. Планы на ближайшее время, ИншАллах тренироваться в Тайланде. 2021 год наверное для многих был сложным, как и для меня. Для меня он был, как качели, то вверх, то вниз. В подготовке к бою, немаловажную роль занимает психологическое состояние, и этому в процессе самих тренировок уделяешь мало внимания. На сегодняшний день моя голова чиста. Провели беседу с моим тренером, который стал для меня вторым отцом. Айбек Шакпутов дал мне много полезных советов и наставлений, чему я очень рад и обязательно воспользуюсь ими, вернусь прежним Жако. На сегодняшний день о предстоящем поединке ничего неизвестно. Пока работаем, ошибки прежние исправили»

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