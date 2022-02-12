Жалгас Жумагулов о главном бое Naiza 37: «Знаю хорошо Серика и Мансура, победит сильнейший»

Боец UFC Жалгас Жумагулов сделал прогноз на главный бой турнира Naiza 37, в котором за чемпионский титул лиги поспорят Серик Разгалиев и Мансур Шахгереев:

«На счет главного боя Разгалиев – Шахгереев. Я хорошо знаю и Серика и Мансура. Шахгереев много раз проходил сборы у нас, с Разгалиевым тоже постоянно на связи, у нас с ним братское отношение. Мансур – физически крепкий парень, хорошо борется, тяжело бьет, но имеет небольшие проблемы с функционалкой. Серик – разносторонний боец, держит темп, хорошо работает и в стойке и в партере. Думаю, что получится очень интересный бой. Жду этого противостояния. Желаю обоим удачи, провести бой без травм, а победит действительно сильнейший»

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