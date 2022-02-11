Экс-боец UFC может стать соперником Резникова по Гран-при АСА

Российская лига АСА представила второго участника гран-при в легком весе. Им стал бразилец Хакран Диас (26-7-1).

На мечту бразильского файтера 8 боев в UFC, а также 3(2-1) в АСА.

Напомним, что первым участником гран-при стал казахстанец Артем Резников.

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