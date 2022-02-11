Экс-боец UFC может стать соперником Резникова по Гран-при АСА

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российская лига АСА представила второго участника гран-при в легком весе. Им стал бразилец Хакран Диас (26-7-1).

На мечту бразильского файтера 8 боев в UFC, а также 3(2-1) в АСА.
Напомним, что первым участником гран-при стал казахстанец Артем Резников.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные