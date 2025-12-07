Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
Хоккеисты «Авангарда» и «Спартака» подрались после финальной сирены.
Хоккеисты «Авангарда» и «Спартака» устроили потасовку после финальной сирены.
Нападающий клуба из Омска Василий Пономарев подрался с защитником «Спартака» Даниилом Орловым.
По итогам инцидента игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
Пономарев был также наказан 2-минутами штрафа как зачинщик драки и 20-минутным дисциплинарным штрафом.
Победу в матче одержал «Авангард» (7:5).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
