Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»

Хоккеисты «Авангарда» и «Спартака» подрались после финальной сирены.

Нападающий клуба из Омска Василий Пономарев подрался с защитником «Спартака» Даниилом Орловым .

По итогам инцидента игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

Пономарев был также наказан 2-минутами штрафа как зачинщик драки и 20-минутным дисциплинарным штрафом.

Победу в матче одержал «Авангард» (7:5).