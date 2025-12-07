«Авангард» вывел робота Игоря на лед под музыку из «Терминатора» перед началом игры со «Спартаком». Он провел символическое вбрасывание

  • Спортс
Видео
13

«Авангард» вывел робота на лед перед началом игры со «Спартаком».

Перед началом матча FONBET КХЛ между «Авангардом» и «Спартаком» (6:3, второй период) в Омске на лед вывели робота по имени Игорь из местного технологического лицея.

Он появился на красной ковровой дорожке под музыку из фильма «Терминатор» и произвел символическое вбрасывание.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
