«Авангард» вывел робота Игоря на лед под музыку из «Терминатора» перед началом игры со «Спартаком». Он провел символическое вбрасывание

«Авангард» вывел робота на лед перед началом игры со «Спартаком».

Перед началом матча FONBET КХЛ между «Авангардом » и «Спартаком » (6:3, второй период) в Омске на лед вывели робота по имени Игорь из местного технологического лицея.

Он появился на красной ковровой дорожке под музыку из фильма «Терминатор» и произвел символическое вбрасывание.