«Авангард» вывел робота Игоря на лед под музыку из «Терминатора» перед началом игры со «Спартаком». Он провел символическое вбрасывание
Перед началом матча FONBET КХЛ между «Авангардом» и «Спартаком» (6:3, второй период) в Омске на лед вывели робота по имени Игорь из местного технологического лицея.
Он появился на красной ковровой дорожке под музыку из фильма «Терминатор» и произвел символическое вбрасывание.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
