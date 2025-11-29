Салливан про 1+3 Панарина против «Бостона»: «Артемий всегда на шаг впереди всех на льду. У него великолепное видение площадки»

Майк Салливан: Панарин всегда на шаг впереди всех на льду.

Главный тренер «Рейнджерс » Майк Салливан оценил игру нападающего Артемия Панарина в матче чемпионата НХЛ против «Бостона » (6:2), в которой россиянин набрал 4 (1+3) очка.

«У Панарина есть способность влиять на ход матча за счет его навыков плеймейкера – и это он вновь продемонстрировал.

В большинстве он играл динамично, здорово создавал себе пространство, используя всю ширину площадки.

У него великолепное видение площадки. Он отлично оценивает ситуацию без шайбы и всегда на шаг впереди всех на льду», – сказал Майк Салливан .

