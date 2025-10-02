Каралахти арестован в Финляндии. Экс-защитник клубов КХЛ и НХЛ подозревается в совершении преступления, связанного с наркотиками

Бывший хоккеист Йере Каралахти арестован в Финляндии.

Как сообщает Yle, окружной суд Хельсинки арестовал экс-защитника. 50-летний Каралахти подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, в Хельсинки в период с 1 июня по 29 сентября 2025 года.

На данные момент полиция продолжает расследование дела. Окружной суд постановил, что все обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года.

По словам адвоката, Каралахти отрицает обвинения.

– Мой клиент полностью отрицает это уголовное обвинение.

– Что это за предполагаемое преступление?

– Я не могу сказать, потому что это секрет [на данном этапе], – сказал адвокат Каралахти Микко Рууттунен.

Каралахти ранее уже был осужден за преступления, связанные с наркотиками. В июле 2007 года суд в Хельсинки признал Каралахти виновным в приобретении амфетамина в Эстонии на 10 тысяч евро. Он также был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к совершению тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Тогда Каралахти был приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно. В 2008 году экс-хоккеист также был осужден за употребление наркотиков.

Отмечается, что Йере Каралахти признавался, что в начале 2000-х у него были серьезные проблемы со злоупотреблением наркотиками.

Защитник ранее играл за «Динамо » Минск и «Йокерит ». Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 125 матчей и набрал 35 (9+26) очков. В НХЛ он выступал за «Лос-Анджелес » и «Нэшвилл ». Всего он провел 149 игр в регулярках лиги, набрав 27 (8+19) баллов.

Со сборной Финляндии он завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионатах мира.