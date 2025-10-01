Сергеев набрал 300 очков в КХЛ. Он 4-й защитник в истории лиги с таким достижением

Андрей Сергеев стал 4-м защитником в истории КХЛ, набравшим 300 очков.

Защитник «Локомотива » набрал 3 (1+2) балла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

Теперь на счету Андрея Сергеева 300 (64+236) очков в 850 играх лиги с учетом плей-офф.

Он стал 4-м защитником в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Ранее это также удалось Кириллу Кольцову (322), Илье Никулину (367) и Кевину Дэллману (431).