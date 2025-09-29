Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в ВХЛ. Форвард сфотографировался с фанатами челябинского клуба

Евгений Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в OLIMPBET ВХЛ.

«Челмет » играет с «Барсом» (2:2, третий период) в Челябинске.

Воспитанник «Трактора » Евгений Кузнецов посетил этот матч и сфотографировался с болельщиками челябинского клуба.

Сейчас нападающий находится без контракта. Агент Шуми Бабаев ранее сообщил, что игрок намерен вернуться в НХЛ. В прошлом сезоне Евгений Кузнецов выступал за СКА.

Фото: t.me/hcchelmet

