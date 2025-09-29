  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в ВХЛ. Форвард сфотографировался с фанатами челябинского клуба
Фото
8

Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в ВХЛ. Форвард сфотографировался с фанатами челябинского клуба

Евгений Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в OLIMPBET ВХЛ.

«Челмет» играет с «Барсом» (2:2, третий период) в Челябинске. 

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов посетил этот матч и сфотографировался с болельщиками челябинского клуба. 

Сейчас нападающий находится без контракта. Агент Шуми Бабаев ранее сообщил, что игрок намерен вернуться в НХЛ. В прошлом сезоне Евгений Кузнецов выступал за СКА.

Фото: t.me/hcchelmet

«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ВХЛ
