Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в ВХЛ. Форвард сфотографировался с фанатами челябинского клуба
Евгений Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в OLIMPBET ВХЛ.
«Челмет» играет с «Барсом» (2:2, третий период) в Челябинске.
Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов посетил этот матч и сфотографировался с болельщиками челябинского клуба.
Сейчас нападающий находится без контракта. Агент Шуми Бабаев ранее сообщил, что игрок намерен вернуться в НХЛ. В прошлом сезоне Евгений Кузнецов выступал за СКА.
Фото: t.me/hcchelmet
«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ВХЛ
