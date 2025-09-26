  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»
0

Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»

Михаил Котляревский заявил, что получает удовольствие от Челябинска.

Форвард «Авангарда» выступал за «Трактор» с 2022 по 2024 год. В матче FONBET чемпионата КХЛ омичи уступили в гостях (1:5).

– Показалось, что «Трактор» выглядел свежее «Авангарда». Это сказалось?

– Это не оправдание, в любом случае должны выходить выигрывать. Мы сильная команда, но просто провалили начало игры, и это сказалось. Все вместе навалилось, и везения не хватило.

В «Тракторе» Сережа Мыльников здорово сыграл, и, считаю, это его заслуга. А так можно было бы забивать, сравнивать и выигрывать. Но у нас еще пять матчей с «Трактором», так что все впереди.

– Видно, что вы очень хотели забить…

– Я всегда хочу забить. Но Мыльникову – да, очень сильно хотел забить. В целом вся игра одинаково складывалась – шайба по ленточке ходила. Повторюсь, что Сережа хорошо сыграл – это его заслуга, он молодец.

– С какими эмоциями приезжали в Челябинск?

– Мне вообще кайфово, я приезжаю сюда с большой улыбкой. Мне нравилось и нравится здесь все. Болельщики здесь крутые. Получаю удовольствие от города – и чтобы играть здесь, и чтобы просто прогуляться, – сказал Михаил Котляревский.

Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМихаил Котляревский
logoСергей Мыльников 1999
logoКХЛ
logoТрактор
logoАвангард
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
3вчера, 21:37
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
вчера, 20:59
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
9вчера, 19:58
Главные новости
Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»
519 минут назад
Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»
647 минут назад
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
459 минут назад
Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
5сегодня, 09:47
«Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты. Ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара (Эллиотт Фридман)
30сегодня, 09:26
Галлан о переходе в «Шанхай»: «Когда «Даллас» назначил тренера, я понял – либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение. Пока все даже лучше, чем я ожидал»
сегодня, 08:57
Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)
3сегодня, 08:43
Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке
8сегодня, 08:28
Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»
3сегодня, 08:10
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «В хоккее важен не один игрок, но Кирилл – особенный. Мы были бы рады сохранить его. Рост потолка меняет ситуацию, но и нам нужно меняться»
9сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»
33 минуты назад
Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
сегодня, 09:58
Хартли о зарплатах вратарей в НХЛ: «У недавних чемпионов были не самые дорогие голкиперы. Сильная команда может победить, если вратарь не пропускает легкие шайбы»
сегодня, 09:11
Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»
1сегодня, 07:55
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
сегодня, 07:15
Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
1сегодня, 06:58
Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной
сегодня, 06:35
Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»
3сегодня, 05:15
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
1вчера, 21:57
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
8вчера, 21:46