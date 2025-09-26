Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»

Михаил Котляревский заявил, что получает удовольствие от Челябинска.

Форвард «Авангарда » выступал за «Трактор» с 2022 по 2024 год. В матче FONBET чемпионата КХЛ омичи уступили в гостях (1:5).

– Показалось, что «Трактор» выглядел свежее «Авангарда». Это сказалось?

– Это не оправдание, в любом случае должны выходить выигрывать. Мы сильная команда, но просто провалили начало игры, и это сказалось. Все вместе навалилось, и везения не хватило.

В «Тракторе » Сережа Мыльников здорово сыграл, и, считаю, это его заслуга. А так можно было бы забивать, сравнивать и выигрывать. Но у нас еще пять матчей с «Трактором», так что все впереди.

– Видно, что вы очень хотели забить…

– Я всегда хочу забить. Но Мыльникову – да, очень сильно хотел забить. В целом вся игра одинаково складывалась – шайба по ленточке ходила. Повторюсь, что Сережа хорошо сыграл – это его заслуга, он молодец.

– С какими эмоциями приезжали в Челябинск?

– Мне вообще кайфово, я приезжаю сюда с большой улыбкой. Мне нравилось и нравится здесь все. Болельщики здесь крутые. Получаю удовольствие от города – и чтобы играть здесь, и чтобы просто прогуляться, – сказал Михаил Котляревский .

