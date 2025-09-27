  • Спортс
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»

Евгений Артюхин заявил, что «Динамо» выходит из кризиса.

Бело-голубые одержали три победы подряд после четырех поражений в первых пяти матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.

«Можно сказать, что «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Эти победы придадут бело-голубым уверенности в себе.

Я уверен, что тренерский штаб команды знает, что нужно делать. Полагаю, что в дальнейшем ее турнирная ситуация выправится», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.

Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
