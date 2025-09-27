Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»

Жерар Галлан оценил поездку на Дальний Восток с «Шанхаем».

Китайский клуб проиграл оба выездных матча с дальневосточными командами: 4:5 с «Амуром », 0:4 – с «Адмиралом ».

– Все в новинку. Я никогда раньше не работал в КХЛ, так что учусь сам и вместе с тренерским штабом. Но опыт очень положительный. Я здесь чуть больше месяца – и получаю удовольствие от работы.

– Что-то вас уже удивило?

– Было тяжело добираться на Дальний Восток. Раньше никогда не совершал таких перелетов – сначала десять часов в самолете и спустя еще десять часов после прилета уже матч. Мы только успели перекусить и сразу вышли на лед.

Тем не менее в первом матче команда выглядела хорошо, сражалась. А вот последняя встреча, где мы проиграли «Адмиралу» 0:4, получилась заметно слабее. Но парни бились.

Главное, что эту поездку мы уже завершили. Это плюс, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

