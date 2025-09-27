  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»
0

Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»

Жерар Галлан оценил поездку на Дальний Восток с «Шанхаем».

Китайский клуб проиграл оба выездных матча с дальневосточными командами: 4:5 с «Амуром», 0:4 – с «Адмиралом».

– Все в новинку. Я никогда раньше не работал в КХЛ, так что учусь сам и вместе с тренерским штабом. Но опыт очень положительный. Я здесь чуть больше месяца – и получаю удовольствие от работы.

– Что-то вас уже удивило?

– Было тяжело добираться на Дальний Восток. Раньше никогда не совершал таких перелетов – сначала десять часов в самолете и спустя еще десять часов после прилета уже матч. Мы только успели перекусить и сразу вышли на лед.

Тем не менее в первом матче команда выглядела хорошо, сражалась. А вот последняя встреча, где мы проиграли «Адмиралу» 0:4, получилась заметно слабее. Но парни бились.

Главное, что эту поездку мы уже завершили. Это плюс, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

Галлан о переезде в Россию: «Я был удивлен – здесь вообще не слышишь о политических событиях. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
logoАмур
logoАдмирал
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о Шестеркине: «Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче»
2вчера, 15:15
Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»
9вчера, 11:38
Галлан о переходе в «Шанхай»: «Когда «Даллас» назначил тренера, я понял – либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение. Пока все даже лучше, чем я ожидал»
вчера, 08:57
Главные новости
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
36 минут назад
Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»
117 минут назад
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
30сегодня, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
82сегодня, 06:45
Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение
1сегодня, 06:35
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Авангард», «Металлург» против «Ак Барса», «Барыс» сыграет с «Сибирью», СКА в гостях у «Сочи»
29сегодня, 05:15
Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
2сегодня, 04:58
Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
3сегодня, 04:46Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» победил «Детройт», «Эдмонтон» был сильнее «Виннипега»
4сегодня, 04:37
Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена
31сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
141 минуту назад
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
151 минуту назад
Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
сегодня, 07:55
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
сегодня, 07:40
Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
сегодня, 07:25
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
сегодня, 07:15
Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
сегодня, 06:58
Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев
1сегодня, 06:20
Форвард минского «Динамо» Лимож: «Отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Это хорошая возможность для развития карьеры»
сегодня, 05:58
Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»
сегодня, 05:45