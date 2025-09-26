Галлан о Шестеркине: «Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче»
Жерар Галлан поделился мнением об Игоре Шестеркине.
Галлан тренировал «Рейнджерс» с 2021 по 2023 год.
– Что скажете о Шестеркине?
– Игорь – топ. Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче.
Да, в плей-офф иногда бывало, что Игорь нервничал, но в целом это элитный голкипер, который уже доказал свой уровень и заслужил большой контракт, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости