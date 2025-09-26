Галлан о Шестеркине: «Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче»

Жерар Галлан поделился мнением об Игоре Шестеркине.

Галлан тренировал «Рейнджерс » с 2021 по 2023 год.

– Что скажете о Шестеркине?

– Игорь – топ. Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ . Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче.

Да, в плей-офф иногда бывало, что Игорь нервничал, но в целом это элитный голкипер, который уже доказал свой уровень и заслужил большой контракт, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан .