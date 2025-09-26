Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
Павел Десятков высказался о выступлении «Лады».
В пятницу клуб уступил «Шанхаю» со счетом 1:4. «Лада» продлила серию поражений до семи игр.
– Чего не хватает команде?
– Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя роль и бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться.
– Как вам дебют Антипина?
– Он опытный защитник. Такой нам и нужен был. Добавит нам хладнокровия в обороне.
– Может, заменить игроков молодежью?
– Скорее всего, это будет так. Не скажу, что нас не устраивают все, но будем думать, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.
