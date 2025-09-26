Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»

Павел Десятков высказался о выступлении «Лады».

В пятницу клуб уступил «Шанхаю» со счетом 1:4. «Лада» продлила серию поражений до семи игр.

– Чего не хватает команде?

– Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя роль и бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться.

– Как вам дебют Антипина?

– Он опытный защитник. Такой нам и нужен был. Добавит нам хладнокровия в обороне.

– Может, заменить игроков молодежью?

– Скорее всего, это будет так. Не скажу, что нас не устраивают все, но будем думать, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .

«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ