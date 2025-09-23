  • Спортс
Плющев об «Ак Барсе»: «Игроки свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

– В чем основная причина провала «Ак Барса» на старте сезона? Виноват только Гатиятулин или проблема глубже?

– Проблема гораздо глубже, чем кажется. Во-первых, мне показалось, что неправильное направление взяли, когда начали комплектовать команду. Второе, очень серьезный вопрос психологии. Игроки слишком уверены в своих силах, и эта самоуверенность переходит в какие-то негативные моменты, которые складываются на площадке.

Ну, а тренерский штаб, по крайней мере, с этой проблемой справиться не может, потому что игроки не самого слабого созыва. Но почему-то они свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Они думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют. Ну и есть вопросы технико-тактического плана, о которых я не хочу заострять внимание.

– Имеете ввиду много брака в передачах?

– Брак в передачах идет от того, что как-раз технико-тактическая работа выставлена не так, как хотелось бы. Потому что все идет не по какой-то конкретной системе, а произвольно, на импровизации, поэтому так и получается.

Игроки хаотично открываются, игроки хаотично отдают пасы, отдают пасы не игроку, который более-менее сработает на развитие атаки, а отдают кого видят. Ну а кого они видят, тех видит и соперник. В принципе, там есть проблемы, но я глубже в них вникать не хочу, потому что это не совсем этичные вещи.

– Вы говорите о самоуверенности игроков в своих силах и раздутом эго. Но откуда эта самоуверенность появилась? В прошлом сезоне удалось пройти первый раунд плей-офф, и то «на тоненького».

– Я и говорю, что оснований для этого нет, но глядя на площадку складывается ощущение, что они играют по принципу «мы забьем сколько захотим, нам забьют сколько смогут». Оттого и происходят какие-то хамские моменты в отношении соперников, провокации в отношении других игроков, какие-то непонятные стычки.

«Ак Барс» – команда, которая всегда славилась и гордилась другими вещами. Это была одна из самых игровых команд, одна из самых корректных команд. Технические фолы, конечно, всегда присутствовали. Но никогда они не доказывали свое превосходство только за счет грубой мужской силы, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
