«Адмирал» арендовал 20-летнего форварда Мальцева у «Локомотива»
В «Адмирал» из «Локомотива» на правах аренды перешел нападающий Максим Мальцев.
Контракт с игроком носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.
20-летний Мальцев в прошлом сезоне дебютировал на взрослом уровне в составе «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги. В 42 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
