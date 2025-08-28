«Адмирал» арендовал 20-летнего форварда Мальцева у «Локомотива»

«Адмирал» арендовал Максима Мальцева у «Локомотива».

В «Адмирал » из «Локомотива » на правах аренды перешел нападающий Максим Мальцев.

Контракт с игроком носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

20-летний Мальцев в прошлом сезоне дебютировал на взрослом уровне в составе «Динамо-Молодечно » из белорусской Экстралиги. В 42 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков.