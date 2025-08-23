  • Спортс
Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Вопрос по зарплате стоял не на первом месте. Он свои деньги заработает за счет бонусов. Никита понимает, что сумеет войти в топ-3 бомбардиров»

Гендиректор «Динамо» рассказал о переговорах с Никитой Гусевым по контракту.

Сообщалось, что зарплата 33-летнего нападающего по новому однолетнему соглашению составит 45 миллионов рублей без учета бонусов.

«Вопрос по зарплате с ним стоял не на первом месте. У Никиты всегда такая позиция, что он подписывает контракт на флажке. Сложно сказать, с чем это связано, но в предыдущие годы он именно так и делал. Так что ничего необычного в этом нет.

Перед принятием решения Никита все взвесил. Ему нравится в «Динамо», к тому же он постоянно входит в тройку бомбардиров и свои деньги заработает за счет бонусов. Никита уверен в своих силах, понимает, что сумеет войти в топ-3 бомбардиров. Бонусы всегда были сильной мотивацией для спортсменов.

Пробный контракт – обычная история. Ему надо было начинать тренироваться, работать с командой. Никита адекватный, умный парень, который хочет играть в хоккей», – сказал Сергей Сушко. 

