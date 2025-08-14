  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»
1

Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»

Генменеджер «Миннесоты» заявил, что ему нравится текущий состав команды.

– Приятно освободиться от давления контрактов Зака Паризе и Райана Сутера на потолок зарплат?

– Думаю, мы действовали довольно эффективно, но да, это приятно. Приятно иметь гибкость, но, как я уже сказал, мы неплохо действовали и без нее.

Рынок свободных агентов и, тем более, дедлайн – немного раздражало, что мы оставались в стороне.

– Довольны ли вы нынешней глубиной состава?

– Сейчас мне все очень нравится. Я действительно считаю, что у нас хорошая команда. Но в это время года все так думают.

Нам нужно, чтобы игроки продолжали совершенствоваться, как и вся команда в целом, – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoБилл Герин
logoМиннесота
logoНХЛ
потолок зарплат
logoРайан Сутер
logoЗак Паризе
