Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»
Генменеджер «Миннесоты» заявил, что ему нравится текущий состав команды.
– Приятно освободиться от давления контрактов Зака Паризе и Райана Сутера на потолок зарплат?
– Думаю, мы действовали довольно эффективно, но да, это приятно. Приятно иметь гибкость, но, как я уже сказал, мы неплохо действовали и без нее.
Рынок свободных агентов и, тем более, дедлайн – немного раздражало, что мы оставались в стороне.
– Довольны ли вы нынешней глубиной состава?
– Сейчас мне все очень нравится. Я действительно считаю, что у нас хорошая команда. Но в это время года все так думают.
Нам нужно, чтобы игроки продолжали совершенствоваться, как и вся команда в целом, – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
