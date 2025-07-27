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Коротких об отпуске: «Побывали на Пхукете с девушкой, затем я защитил диплом в Москве и ненадолго остановился в Петербурге, где успел культурно обогатиться»

Игнат Коротких рассказал об отпуске и подготовке к новому сезону.

– Как прошел твой отпуск? Поделись впечатлениями. 

– Отпуск получился насыщенным. Побывали с девушкой на Пхукете, затем я защитил диплом в Москве и ненадолго остановился в Санкт-Петербурге, где успел повеселиться с друзьями и культурно обогатиться.

Конечно, было еще много тренировок: с середины мая я постоянно работал в зале и на льду.

– Уже вторую неделю проходят тренировки парней на двусторонних и просмотровых контрактах. Можешь оценить физическое состояние команды и рассказать, как ты сам себя чувствуешь? 

– Физическое состояние у всех хорошее, сейчас ведь все тренируются летом и готовятся к сезону.

– Чем, по твоему мнению, эта предсезонка будет отличаться от предыдущих? 

– Во-первых, тем, что большая часть пройдет в Хабаровске. Для меня это, конечно, плюс — нахожусь дома. Во-вторых, насколько я знаю, у нас будут большие нагрузки — больше, чем в предыдущие годы. Это чувствуется уже сейчас. Уверен, так мы придем к желаемому результату, – сказал нападающий «Амура» Игнат Коротких.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Амура»
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