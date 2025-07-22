Комтуа продлил контракт с «Динамо» и заработает 130 млн рублей за 2 года (Metaratings)
«Динамо» и Максим Комтуа заключили новый контракт на 2 сезона.
По данным Metaratings, руководство московского клуба достигло соглашения с 26-летним форвардом. Канадец подписал контракт на 2 года и суммарно заработает 130 млн рублей (по 65 млн за сезон).
В минувшем сезоне Комтуа набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярном чемпионате за «Динамо». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах Кубка Гагарина.
Агенты Комтуа: «Максиму хотелось бы вернуться в НХЛ, но из Америки никаких новостей нет, поэтому приоритет – «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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