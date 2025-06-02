Рыбин о Ротенберге: «Какая команда будет в СКА? Не хочется превращения в середнячка. Всегда были хорошие контракты и игроки – главное, чтобы это не прекратилось»

Максим Рыбин не хочет, чтобы СКА превратился в середняка КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

«При Ротенберге были и победы. Это тот человек, который собирал 23-тысячную арену, а на молодежку приходило по 12 тысяч. Это действительно заслуга.

Прошедший сезон завершился хорошей серией с «Динамо». Если поражение в ней сыграло в пользу увольнения Ротенберга, то это так себе история.

Пришли новые руководители, которые заявляют о том, что собираются урезать контракты.

Непонятно, какая тогда команда будет в СКА? Не хочется, чтобы она превратилась в середнячка уровня борьбы за плей-офф.

В СКА всегда были хорошие контракты и игроки. Главное, чтобы это не прекратилось», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин .

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн