Рыбин о Ротенберге: «Какая команда будет в СКА? Не хочется превращения в середнячка. Всегда были хорошие контракты и игроки – главное, чтобы это не прекратилось»
Максим Рыбин не хочет, чтобы СКА превратился в середняка КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
«При Ротенберге были и победы. Это тот человек, который собирал 23-тысячную арену, а на молодежку приходило по 12 тысяч. Это действительно заслуга.
Прошедший сезон завершился хорошей серией с «Динамо». Если поражение в ней сыграло в пользу увольнения Ротенберга, то это так себе история.
Пришли новые руководители, которые заявляют о том, что собираются урезать контракты.
Непонятно, какая тогда команда будет в СКА? Не хочется, чтобы она превратилась в середнячка уровня борьбы за плей-офф.
В СКА всегда были хорошие контракты и игроки. Главное, чтобы это не прекратилось», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Что теперь будет с Ротенбергом?30013 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30013 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
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