Ротенберг о рейтинге Forbes, где СКА – 2-й по эффективности в КХЛ: «Приятно, что мы впереди большинства клубов РПЛ, по посещаемости уступаем только футбольным грандам»

Роман Ротенберг оценил рейтинг, где СКА на 2-м месте по эффективности в КХЛ.

Ранее Forbes опубликовал топ-25 клубов Мир РПЛ , Фонбет Чемпионата КХЛ и Единой лиги ВТБ, в котором петербургский клуб занял общее 7-е место, но стал вторым среди хоккейных команд.

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%), средняя заполняемость арены на домашних матчах (10%), выручка клуба (5%), прибыль/убыток клуба (5%), аудитория соцсетей (15%), популярность в соцмедиа (15%), индекс интереса интернет-аудитории (15%), спортивные результаты (25%).

«Forbes Sport представил ежегодный рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов, и СКА в нем стабильно находится в числе лидеров.

В прошлом году мы заняли первое место среди всех хоккейных клубов, в этом – расположились на второй строчке, лишь один балл уступив омскому «Авангарду ». Всего в этот почетный рейтинг попали 25 команд из чемпионатов России по футболу, хоккею и баскетболу.

Клубы оценивались по множеству параметров от чисто спортивных до коммерческих, учитывались и посещаемость, и аудитория соцсетей, и многое другое.

Особенно приятно, что СКА оказался впереди даже большинства клубов футбольной Премьер-лиги, а по посещаемости и средней заполняемости арены и вовсе мы уступаем только футбольным грандам.

Огромное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.