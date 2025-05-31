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Ротенберг о рейтинге Forbes, где СКА – 2-й по эффективности в КХЛ: «Приятно, что мы впереди большинства клубов РПЛ, по посещаемости уступаем только футбольным грандам»

Роман Ротенберг оценил рейтинг, где СКА на 2-м месте по эффективности в КХЛ.

Ранее Forbes опубликовал топ-25 клубов Мир РПЛ, Фонбет Чемпионата КХЛ и Единой лиги ВТБ, в котором петербургский клуб занял общее 7-е место, но стал вторым среди хоккейных команд. 

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%), средняя заполняемость арены на домашних матчах (10%), выручка клуба (5%), прибыль/убыток клуба (5%), аудитория соцсетей (15%), популярность в соцмедиа (15%), индекс интереса интернет-аудитории (15%), спортивные результаты (25%).

«Forbes Sport представил ежегодный рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов, и СКА в нем стабильно находится в числе лидеров.

В прошлом году мы заняли первое место среди всех хоккейных клубов, в этом – расположились на второй строчке, лишь один балл уступив омскому «Авангарду». Всего в этот почетный рейтинг попали 25 команд из чемпионатов России по футболу, хоккею и баскетболу.

Клубы оценивались по множеству параметров от чисто спортивных до коммерческих, учитывались и посещаемость, и аудитория соцсетей, и многое другое.

Особенно приятно, что СКА оказался впереди даже большинства клубов футбольной Премьер-лиги, а по посещаемости и средней заполняемости арены и вовсе мы уступаем только футбольным грандам.

Огромное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Что теперь будет с Ротенбергом?7222 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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