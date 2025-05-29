Ротенберг поздравил гандбольный «Зенит» с чемпионством: «Золото вернулось в Петербург спустя 32 года. Команда шаг за шагом шла к заслуженному трофею»

Роман Ротенберг поздравил гандбольный «Зенит» с чемпионством.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (27:23) в 3-м матче финальной серии.

«Петербургские гандболисты вернули золото в наш город спустя 32 года – в предыдущий раз это произошло уже в далеком 1993-м.

Важно, что команда шла шаг за шагом – выиграла бронзу, стала финалистом Кубка, а теперь – и заслуженное чемпионство!

Искренне поздравляю всех болельщиков сине-бело-голубых, руководство клуба, главного тренера «Зенита» Дмитрия Николаевича Торгованова, который в том самом 93-м выиграл золотые медали как игрок, а теперь привел родную команду к чемпионству уже в качестве наставника. Вперед, «Зенит »!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .