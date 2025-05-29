Ротенберг поздравил гандбольный «Зенит» с чемпионством: «Золото вернулось в Петербург спустя 32 года. Команда шаг за шагом шла к заслуженному трофею»
Роман Ротенберг поздравил гандбольный «Зенит» с чемпионством.
Петербургский клуб обыграл ЦСКА (27:23) в 3-м матче финальной серии.
«Петербургские гандболисты вернули золото в наш город спустя 32 года – в предыдущий раз это произошло уже в далеком 1993-м.
Важно, что команда шла шаг за шагом – выиграла бронзу, стала финалистом Кубка, а теперь – и заслуженное чемпионство!
Искренне поздравляю всех болельщиков сине-бело-голубых, руководство клуба, главного тренера «Зенита» Дмитрия Николаевича Торгованова, который в том самом 93-м выиграл золотые медали как игрок, а теперь привел родную команду к чемпионству уже в качестве наставника. Вперед, «Зенит»!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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